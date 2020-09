Anslutna journalister i Filippinerna anklagas för terror

Sedan den sittande presidenten kom till makten i Filippinerna för fyra år sedan har 17 journalister dödats i landet. Journalistförbundet i Sverige har ett samarbetet med kollegorna i landet där man som fackligt ansluten journalist anklagas för att tillhöra rebellgrupper eller terroristorganisationer.

I en debattartikel på Journalisten berättar Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet och Nonoy Espina, ordförande National Union of Journalists of the Philippines, om verkligheten i det våldsdrabbade landet.

"I Filippinerna är hoten mot journalister direkta och allvarliga. Sedan den sittande presidenten Rodrigo Duterte kom till makten i mitten av 2016 har 17 journalister dödats i Filippinerna. Det senaste mordet skedde i måndags", skriver de i debattartikeln.

Såväl förtroendevalda som medlemmar i det filippinska förbundet anklagas för att tillhöra rebellgrupper eller terroristorganisationer av myndigheterna.

Det svenska och det filippinska journalistförbundet samarbetar internationellt inom IFJ, Internationella journalistfederationen, och det svenska förbundet har bidragit ekonomiskt till att den grävande journalisten Maria Ressa från Filippinerna kan delta i DigiGräv.

Maria Ressa driver nyhetssajten Rappler som de filippinska myndigheterna gör allt för att tysta. Hon talar klockan 13.00 idag, fredag, på DigiGräv.