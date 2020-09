Lars Kobbe

Han gjorde militärtjänst på Värnpliktsnytt och var en kort tid på Arbetet-Ny tid innan han anställdes på Sveriges Radio 1980. Han arbetade bland annat i Ekots utrikesgrupp där han var redaktionssektreterare under flera år. Under kortare perioder var han korrespondent i New York respektive Kairo. Han slutade på SR 2003. Efter att ha flyttat till Skåne medarbetade han bland annat i Österlenmagasinet.