Lagförslag i Australien oroar techjättarna

Ett nytt lagförslag i Australien ser ut att tvinga Google och Facebook att betala publicister för innehåll. Nu svarar Facebook, de kan komma att begränsa möjligheten att dela mediehusens artiklar.

Journalisten har tidigare rapporterat om lagförslaget som ska tas fram av ACCC, den australiska konkurrensmyndigheten.

Regeringen i landet menar att tidningsdöden och annonsraset för landets mediehus är ett demokratiproblem. Vilket har lett till lagförslaget som, om det blir verklighet, tvingar Google och Facebook att förhandla med mediehusen om ersättning.

Så sent som augusti kom rapporter att Google har varnat användare i landet för att begränsningar i tjänsten kan komma att ske, skriver The New York Times.

Nu har även Facebook gått ut med en varning att de kan blockera delningar av nyhetsartiklar i landet.

Representanter för regeringen säger till NYT att de inte viker ner sig för hot. Det konstateras också att det här skulle kunna leda till en ökad risk för spridning av desinformation i landet.

Detta eftersom artiklar av etablerade medier skulle begränsas av algoritmerna.

Facebook uppger att regeringen i landet inte förstår förhållandet mellan sociala medier och nyhetsbolagen, och att det är medierna som har mer att vinna på relationen.

Redan 2014 införde Spanien ett liknande lagförslag som tvingade Google att betala mediehusen för artiklar som läggs ut via Google News. Då svarade Google med att stänga ner tjänsten i Spanien, samt blockera landets publicister från servicen.