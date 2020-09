Roger Jansson

FOTO: Anja Hildén

Han sörjs närmast av hustrun Helena, sin mor och syskonbarn med familjer.

I mer än tre decennier har Roger skapat, möjliggjort och vässat den mest krävande och viktigaste journalistiken på SVT. Knivskarp i tanken, med osviklig magkänsla och gott hjärta har han arbetslett stora avslöjanden och svåra nyhetslägen.

När Roger kom till Aktuellt 1989 hade han jobbat en tid som nyhetsreporter i Göteborg, på Svenska Dagbladet, och med lokalradio. Men hans väg dit hade inte varit som and-

ras.

I stället för att börja gymnasiet hemma i Örebro åkte han till Kanada. Han jobbade, upptäckte världen. Journalistiken ramlade han över av en slump – en slump vi är ytterst tacksamma för.

Morgonen då Estonia sjunkit var det Roger som organiserade det svåra arbetet att skildra katastrofen för ett Sverige i chock. Tidigt på morgonen satt han på Aktuelltredaktionen med en gigantisk sjökarta utbredd över hela bordet. Han skickade ut TV-team med helikopter. Han fick en Finlandsfärja som hjälpt till att undsätta passagerare, att stanna i Furusundsleden och fälla upp bogvisiret för att släppa reporter och fotograf ombord.

Så blev Roger redaktör och senare chef för Uppdrag Gransknings föregångare Striptease. Han arbetsledde några av Sveriges största avslöjanden, bland annat Janne Josefssons och Hannes Råstams program om Osmo Vallo som dog under ett våldsamt polisingripande.

Åter på SVT Nyheter blev Roger den som ständigt anförtroddes de svåraste uppdragen. Det var snabba nyheter och gräv, men också dokumentärprojekt. Han var mitt uppe i sådana stora, utmanande projekt, som han med liv och lust kastat sig in i, när han rycktes bort.

Roger granskade IS och komplicerade krimfall. Han klarade komplexa bolagsgranskningar, inte minst granskningen av friskoleföretag vi gjorde för några år sedan.

Hur han lärt sig redovisning så att han kunde dra slutsatser i kniviga frågor är en gåta. Men ändå undrade jag inte. Det kändes helt enkelt självklart att han kunde det där – också.

Roger bollade, han peppade, han redde ut, han skojade, och, inte minst, han orkade. Han gjorde mig modigare och bättre, och han fick mig att förstå varför jag vill vara journalist, igen och igen.

Roger var en viktig centralgestalt på gräv- och researchdesken, hela tiden inne i själva hantverket, ständigt välkomnande nya och unga journalister som fick avgörande kunskaper och insikter tack vare honom.

Genom åren arbetsledde han granskningar och avslöjanden som vann både Stora journalistpris och Guldspadar. Han vann själv det finaste arbetsledarpriset – Gyllene Dynamon. Men det verkade inte viktigt. Han levde inte för att märkas, han levde för att leva.

Och han levde för att segla. Segla i väg, det var det Roger såg fram emot nu efter en makalös gärning som journalist. Vi är många som önskar att han hade fått det. Många, som nu har förlorat en älskad kollega och vän, som känner sorg och saknad. Och djup tacksamhet.

Kristina Lagerström

för redaktionen