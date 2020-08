Petra Mede leder Kristallen-galan i kväll.

I kväll delas tv-priset Kristallen ut för sextonde gången. Bland annat avslöjas vinnarna av Årets granskning, Årets dokumentärprogram och Årets nyheter- och aktualitetsprogram.

Sexton vinnare utses av en jury och tre vinnare av publiken som röstar under kvällens gång. Dessutom delas ett hederspris ut av Kristallens styrelse och juryn utser en vinnare av ett specialpris.

– Svensk tv håller kvalitet av världsklass och i en tid med corona så har tv i svenska folkets vardag blivit viktigare än någonsin. Under kvällen kommer de bästa av de bästa hyllas, säger Anton Glanzelius, operativ chef för Kristallen, i ett pressmeddelande.

Kristallen sänds från Vasateatern i Stockholm under torsdagskvällen, klockan 20.00, på TV4 och TV4 Play.

Här är alla nominerade som tävlar om kvällens statyetter:

Årets barnprogram

Sagasagor, Viaplay/SF Studios Production

Sommarskuggan - Vinterskuggans uppdrag, SVT

Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet, TV4 och C More/Nordisk Film TV

Wild Kids, C More/Jarowskij

Världens hemskaste sjukdomar, SVT/Delta Studios

Årets dokumentärprogram

Det svenska popundret, SVT

Guldfeber, SVT

Hitlers dödsdömda svenskar, TV4 och C More/Ellung Media

Svenska Fall, Viaplay/Brand New Content

Vargattacken på Kolmården, TV4 och C More/Nordisk Film TV

Årets Dokusåpa

Allt för Sverige, SVT/Meter Television

Bachelor Sverige, TV4 Play och Sjuan/Warner Bros.

Celebrity Ex on the Beach, Dplay/Meter Television

Paradise Hotel, Viaplay/Mastiff

Robinson, TV4/Mastiff

Årets fakta och samhällsprogram

Blattarna som byggde Sverige, TV4/STO-CPH

Din hjärna, SVT/ITV Studios

Edit: Vad hände Gina Dirawi?, SVT

Landet lyckopiller, SVT/FLX

Trolljägarna, Viaplay/Strix

Årets granskning

Dokument Inifrån - Att rädda ett barn, SVT

Kalla Fakta – Guldkalven, TV4

Kalla Fakta – Kommittén, TV4

Kalla Fakta - Vecka 42, TV4

Uppdrag Granskning - Ung och kriminell, SVT

Årets humorprogram

Filip och Mona, SVT/Art & Bob

Helt Perfekt, Kanal 5 och Dplay/ITV Studios

Leif och Billy, SVT/Mag5

Solsidan, TV4 och C More/Jarowskij och FLX

Sommaren med Släkten, Kanal 5 och Dplay/Art & Bob

Årets kvinnliga skådespelerska i en tv-produktion

Aliette Opheim/Kalifat, SVT

Gizem Erdogan/Kalifat, SVT

Ilinca Neacsu/Box 21, Viaplay

Josephine Bornebusch/Älska mig, Viaplay

Julia Ragnarsson/Fartblinda, TV4 och C More

Årets livsstilsprogram

Arvinge okänd, SVT

Food and Fire, Viaplay/Mastiff

Hemma hos arkitekten, SVT

Mandelmanns gård, TV4/Meter Television

Seniorsurfarna, UR/Jarowskij

Årets manliga skådespelare i en tv-produktion

Amed Bozan/Kalifat, SVT

Joakim Sällquist/Box 21, Viaplay

Johan Rheborg/Solsidan, TV4 och C More

Johan Ulveson/Älska mig, Viaplay

Matias Varela/Fartblinda, TV4 och C More

Årets nyheter- och aktualitetsprogram

Dina frågor om corona, TV4

Efter fem, TV4

Efterlyst, TV3/Alaska

Kalla fakta, TV4

Special: Coronaviruset, SVT

Årets nyskapande/förnyare

Alla mot alla med Filip och Fredrik, Kanal 5 och Dplay/Nexiko

Big Brother Sverige, TV4 Play och Sjuan/Meter Television

Efter fem, TV4

Live Date, Viafree/Brand New Content

Sverige Möts: Mötet, SVT

Årets realityprogram

Expeditionen, TV4/Baluba

Renées Brygga, TV4/Jarowskij

Svenska Truckers, Viaplay/Alaska

Wahlgrens Värld, Kanal 5 och Dplay/ITV Studios

Äkta Billgrens, SVT/Mastiff

Årets sportproduktion

Fotbolls-VM 2019 (Damer), TV4 och C More

Hockeylördag (SHL), TV4 och C More

Premier League-studion, Viaplay/Nent Group Sport

Vinterstudion, SVT

VM i friidrott, SVT

Årets tv-drama

Dejta, SVT/BRF

Eagles, SVT/New Stories

Fartblinda, TV4 och C More/FLX

Kalifat, SVT/Filmlance

Älska mig, Viaplay/Warner Bros.

Årets tv-personlighet

Birgitta Rasmusson/Hela Sverige bakar, TV4

Carina Bergfeldt/Min hemlige Bror, SVT

Erik Niva/Premier League, Viaplay

Leif Mannerström/Sveriges mästerkock, TV4

Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso/Wahlgrens Värld, Kanal 5 och Dplay

Årets underhållningsprogram

Alla mot alla med Filip och Fredrik, Kanal 5 och Dplay/Nexiko

Bäst i test, SVT/Baluba

Så mycket bättre, TV4/Mastiff

Talang, TV4/Fremantle

Vem kan slå Anja och Foppa, Kanal 5 och Dplay/Nordisk Film TV

Tittarnas röster:

Årets kvinnliga programledare

Babben Larsson, SVT

Margaux Dietz, Viaplay och TV3

Renée Nyberg, TV4

Sofia Wistam, Kanal 5/Dplay

Årets manliga programledare

David Hellenius, TV4

David Sundin, SVT

Johnnie Krigström & Mattias Särnholm, Kanal 5 och Dplay

Peter Jihde, Viaplay och TV3

Årets program

Bäst i test, SVT/Baluba

Renées Brygga, TV4/Jarowskij

Spökjakt, Kanal 5 och Dplay/ITV Studios

Älska mig, Viaplay/Warner Bros.