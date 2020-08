Kerstin Neld, vd för Sveriges Tidskrifter, berättar om förändringarna i ett pressmeddelande. – Som så många andra har även vi fått ställa om vår mötes- och eventverksamhet till digitala arenor under våren. Och som rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ser ut kommer även vår viktigaste händelse under hösten göras i digital form. Samtidigt vill vi spegla branschens höga utvecklingstakt och lanserar därför ett gäng nya priskategorier inom Tidskriftspriset, säger Kerstin Neld i en kommentar.



En nyhet är att print och digitalt slås samman i kategorierna Årets Tidskrift Populärpress och Årets Tidskrift Fackpress. – Vi har lyssnat på våra medlemmar och tiden är mogen för att göra dessa kategorier kanaloberoende. Du kan till exempel skicka in en papperstidning eller en sajt som kan tävla separat, alternativt en helhet bestående av flera kanaler, säger Kerstin Neld.



I år satsar man även på en kortare och rappare prisutdelning. Fem nya kategorier lanseras i år, det handlar om Årets Affärsutveckling, Årets Granskning, Årets Kampanj, Årets Ljud & Rörligt och Årets Rising Star. Deadline för att skicka in bidrag till Tidskriftspriset är 1 september. Här skickar du in ditt bidrag och kan se alla kategorier.