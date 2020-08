Frilansjournalisten Philip O’Connor planerar en 50-dagarspodd om valet i USA.

FOTO: Stevie Antoniou

”Om journalister gör sitt jobb ska ingen kunna bli överraskad”

Samtal med Den Stockholmsbaserade frilansjournalisten Philip O’Connor har tröttnat på skrivbordsjournalistiken och crowdfundar nu för en roadtrip-podd om det amerikanska presidentvalet. Hans plan är att besöka 50 delstater på 50 dagar. ”Jag packar tre par kalsonger och tvättar längs vägen.”

Philip O’Connor är från Irland men har bott i Sverige i många år och har arbetat för flera internationella medieföretag. Sportjournalistiken har varit en stor intäktskälla, men han har också bevakat politik i Skandinavien, Irland och i USA. När coronakrisen kom blev han tvungen att tänka om.

Nu har han påbörjat en insamling via Kickstarter för en podcast, Outside It's America, om det amerikanska presidentvalet i november. Planen är att besöka alla 50 amerikanska delstater på 50 dagar.

– Jag skulle ha varit på OS i Tokyo och bevakat fotbolls-EM, men så blev det inte. Krisen har slagit otroligt hårt mot frilansar, och jag insåg att jag måste försöka hitta nya sätt att få in pengar, och det här projektet tror jag på – det är en sorts journalistik som inte görs, säger Philip O’Connor.

Idén föddes egentligen redan på valnatten då Donald Trump vann 2016. Philip O’Connor befann sig på Hilton Hotel på Manhattan i New York och chockades över Donald Trumps seger.

– Ingen trodde att han skulle vinna. Alla blev överraskade, även jag. Och så borde det inte kunna vara, inte inom den politiska journalistiken. Om journalister gör sitt jobb ska ingen kunna bli överraskad. Det fick mig att börja fundera över hur vi bevakar politiken.

– Samma sak hände bara några månader tidigare, under Brexitomröstningen. På Irland har vi haft två folkomröstningar, om samkönade äktenskap och om abort, där medierna missbedömt folkets åsikt ganska grovt. Problemet är att mycket av den politiska journalistiken är skrivbordsprodukter. Vi sitter och ringer akademiker eller journalister och träffar inte folk.

50 delstater på 50 dagar låter väldigt svårt. Hur gör du med Hawaii och Alaska?

– Det är den mest besvärliga biten av resan så jag tänkte ta dem först. Jag börjar i Los Angeles, flyger till Hawaii och sen via Portland och Seattle till Alaska. Östkusten är enklare.

Upplägget är ett dagligt poddavsnitt som inleds med lokala och nationella nyhetsrubriker och sedan samtal med folk Philip O’Connor möter.

– Jag ska till bensinmackar och tvättinrättningar, jag ska prata med taxichaufförer och folk jag möter på Greyhoundbussar. Jag tar med datorn och bandspelaren, packar tre par kalsonger och tre tishor och tvättar längs vägen.

Vad kan du erbjuda som inte New York Times eller Sveriges Televisions journalister klarar av?

– De kommer att följa Trump och Biden och jag kommer inte ens att gå i närheten av de gubbarna. Jag ska prata med folk, om nyheter, politik, religion, BLM, covid-19 eller vad som är aktuellt. Och händer det någonting och jag är i närheten åker jag nog dit – så pass flexibel vill jag vara. Men målet är att vara där de andra journalisterna inte är. Utom på valdagen, då är jag i New York.

Har du planerat in några särskilda stopp?

– Ett par olika, bland annat platsen där George Floyd mördades i Minneapolis och Sandy Hook i Newtown. Och Winslow i Arizona.

Winslow Arizona?

– ”Standing on a corner in Winslow Arizona” är en rad i Eagles låt Take it Easy. Jag har ett par sådana mindre orter jag hämtat från musiken.

Hur ska du ta dig runt?

– Greyhoundbuss bland annat. Jag vill undvika bil så mycket som möjligt och åka kollektivt så att jag träffar folk.

Du gör en insamling på Kickstarter inför resan, hur mycket behöver du få ihop?

– En halv miljon kronor, det är mycket reskostnader och sen ska man ju göra en liten vinst. Jag gör podden på engelska så har jag möjlighet att nå en större publik.