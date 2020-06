Michael Pack, ny chef för U.S. Agency for Global Media.

Trumpkupp på Voice of America

Nyhetscheferna för Voice of America, Radio Free Europe, Radio Free Asia och flera andra stationer som ägs av U.S. Agency for Global Media (USAGM), har slutat eller fått sparken efter att Michael Pack, utsedd av Donald Trump, tillträtt som myndighetschef. Fyra personer har stämt USAGM och anser att det redaktionella oberoendet har brutits.

Fyra sparkade ledamöter i de rådgivande ledningskommittéerna (advisory boards) har stämt USAGM för att myndigheten har brutit den redaktionella integriteten, den ”brandvägg” som enligt federal lag ska garantera journalistiskt oberoende på Voice of America och övriga redaktioner. Bland dem som stämt myndigheten finns två tidigare amerikanska ambassadörer som arbetat för både president George W Bush och president Barack Obama. Det rapporterar bland andra National Public Radio.

U.S. Agency for Global Media (USAGM) är en federal myndighet som äger ett flertal internationella radio- och tv-stationer samt nyhetssajter, varav den största är Voice of America (VOA), som har cirka 1 000 anställda och varje vecka når över 200 miljoner människor. USAGM äger också Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia, Middle East Broadcast Networks och Radio y Televisión Martí. Tillsammans når kanalerna 340 miljoner tittare och lyssnare utanför USA varje vecka.

VOA och de övriga medierna inom USAGM betraktas av somliga som propagandistiska, eftersom de har som uppgift att sprida en amerikansk bild av demokrati och frihet runt om världen, men sedan 1990-talet har den redaktionella integriteten garanterats i lag, och i regelverket för redaktionerna står att journalistiken ska bygga på objektivitet och saklighet.

Ledningskommittérna i USAGM har bestått av ledamöter utsedda av både republikanska och demokratiska presidenter och verksamheten finansieras av den amerikanska senaten.

Förra veckan tillträdde en ny chef för USAGM, Michael Pack, utsedd av president Donald Trump. Michael Pack har bakgrund som dokumentärfilmare och har varit anställd av public service-bolaget Corporation for Public Broadcasting. Han har också varit ordförande för det konservativa Claremont Institute, och har gjort två dokumentärfilmer tillsammans med Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon, före detta chef för högerextrema Breitbart News Network.

Michael Pack sparkade omgående fem personer i ledningskommittéerna och ersatte dem med personer utsedda av Vita huset. Flera kommittéer upplöstes. Två chefer på VOA sade upp sig och nyhetscheferna på övriga redaktioner sparkades.

I ett pressmeddelande från USAGM uppges att Michael Packs budskap att han ska effektivisera myndigheten och garantera oberoende journalistik möttes med ”överväldigande positiv respons från personalen” och att medarbetarna ”personligen kontaktade honom och uppriktigt gratulerade honom”.

I pressmeddelandet uppger myndigheten också att Packs nya ledning kommer att ”utrota vanstyret som plågat myndigheten i decennier”.

Journalister som NPR talat med uppger dock att de är oroliga att få sparken, och att de tolkar Michael Packs beslut som ett led i Donald Trumps kampanj mot vad han kallar ”den djupa staten”; en konspirationsteori om att makthavare och myndighetspersoner samarbetar för att stoppa Trump. Donald Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon har vid flera tillfällen hävdat att USAGM är en del i ”den djupa staten”.

Donald Trump och Vita husets pressavdelning fördömde i april Voice of America för att publicera propaganda efter en artikel om Kina. Artikeln var dock ett telegram från AP. Den amerikanska smittskyddsmyndigheten uppmanade i våras sina anställda att inte prata med journalister på VOA.