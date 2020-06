Så kan pandemin skapa en ny typ av sportsändningar

Bonnier Broadcasting.

FOTO: Tor Johnsson

Coronakrisen När de stora fotbollsligorna drar igång igen efter ett långt coronauppehåll är den stora snackisen om användarna ska erbjudas pålagt publikljud i sändningen, eller den verkliga upplevelsen med ekot av en arena utan publik. C More och TV4:s sportchef är inne på att programföretagens val kan påverka trovärdigheten.

Igår, torsdag, sparkade Telia-ägda C More igång sina sändningar från spanska högstaligan La Liga, i och med mötet mellan Sevilla och Real Betis. Ikväll återstartar även den den italienska fotbollen där C More sänder AC Milans returmöte i Coppa Italia mot Juventus, utan en avstängd