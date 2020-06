Nina Svanberg besköts med en gummikula när hon bevakade en av demonstrationerna till stöd för George Floyd och Black Lives Matter i USA.

Över 300 attacker mot journalister i USA

Över 300 attacker mot journalister hade registrerats efter en knapp vecka av våldsamma demonstrationer i USA. I skrivande stund sker så många attacker att Reportrar utan gränsers verktyg ”US Press Freedom Tracker” inte hinner uppdatera sin räknare med alla attacker.

Efter att de våldsamma protesterna i flera amerikanska storstäder har blossat upp, sedan George Floyd dött när en polis satt sitt knä i hans nacke, har också attackerna mot journalister följt.



Reportrar utan gränser (RSF) står med elva andra pressfrihetsorganisationer bakom US Press Freedom Tracker, en sajt som registrerar attacker mot journalister i landet. En knapp vecka in i protesterna, den 4 juni, hade de registrerat fler än 300 attacker. Det är dubbelt så många attacker än vad som registrerades under hela förra året i USA.



– Vi kräver att attackerna upphör omedelbart. Ansvariga politiker både på federal och delstatsnivå måste instruera polisen att skydda journalister, inte hindra dem i deras arbete. Mediernas rätt att bevaka polisen i USA är fastställd både i grundlagen och i flera domslut, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser i Sverige.



Det handlar om journalister som har träffats av gummikulor och pepparkulor, blivit exponerade för tårgas och pepparsprej, slagna eller hotade.



Bland annat har en reporter från amerikanska WAVE-TV – som var på plats i Kentucky för att bevaka demonstrationerna – blivit beskjuten av polis med det hon beskriver som ”pepparkulor”.



Frilansfotografen och aktivisten Linda Tirado blev blind efter ett polisskott i sitt vänstra öga, när hon bevakade protesterna i Minneapolis. Även från Atlanta har det kommit rapporter om våldsamheter. Där samlades demonstranter för att bryta sig in i CNN-byggnaden. De slog sönder dörren, sköt fyrverkerier och vandaliserade.



Tidigt efter att demonstrationerna hade dragit igång blev Expressens USA-korrespondent Nina Svanberg skjuten med en gummikula i benet av polisen. Hon och andra journalister på plats i Minneapolis utsattes också för tårgas fast de var tydligt identifierade som journalister.



Nina Svanberg ser samma utveckling – med ett lågt förtroende för journalister – från etablerade i vissa grupper.



– Tilltron till medier generellt är låg, det har jag mött från repub-

likanska väljare men också från väljare som röstar på demokraterna. Många jag pratar med säger att medier förvrider sanningen och vinklar. Tyvärr ser jag inte att den attityden förbättras inom en snar framtid, säger Nina Svanberg.



Nina Svanberg tror inte att Donald Trump kommer ändra taktik inför slutspurten av valet i november, hans verbala attacker mot medierna lär fortsätta.



– Det är viktigare än någonsin att vi journalister är ute bland människor och ställer frågor, bara så kan vi ändra folks förutfattade meningar om hur ”medier är”. Det gäller överallt, även i Sverige.