FOTO: Tor Johnsson

Maktkamp på SVT bakom haveriet

Omorganisationen på SVT SVTs lokala nyheter rullar tillbaka organisationen efter misslyckandet i vintras. En extern utredning lägger skulden på ledningen och menar att det har funnits en maktkamp på central nivå i organisationen.

Den 4 juni presenterades en oberoende utvärdering av omställningen på SVTs lokala nyheter i vintras – med svidande kritik mot den dåvarande ledningen. Efter de allvarliga problemen med omorganisationen tvingades de två högsta cheferna att avgå. Förtroendet var borta efter att flera medarbetare sjukskrivits med allvarliga stressymtom, och ledningen tvingades sätta in extra resurser för att klara produktionen.



Utvärderingen har genomförts av konsultbolaget Mil Institute och bygger på intervjuer med cirka 60 SVT-medarbetare, chefer, skyddsombud och fackligt förtroendevalda.



Av utvärderingen framgår bland annat att omorganisationen präglats av ”otydlighet i roller, ansvar och mandat”, att det har ”brustit i ansvar samt förståelse för helheten”, att medarbetarnas möjlighet till involvering i processen ”upphörde under förändringens gång”, samt att ”varningssignaler inte har tagits på allvar”.



Konsulten skriver också att ”realism försvann i implementeringsfasen” och att ”Sverigeledningen har bestått av så många personer att den blivit dysfunktionell”. Även ”betoning på strukturfrågor och underskattning av kultur” påverkade omorganisationen negativt, enligt utvärderingen.



– Utvärderingen visar på en förståelse för förflyttningen mot online men på stora brister i genomförandet och på en bestående förtroendeskada. Jag hoppas och tror att rapporten blir en del av reparationen framåt, säger Anne Lagercrantz, divisionschef SVT Nyheter och Sport.



Journalisten har tagit del av delar av utvärderingen som inte har presenterats för personalen. Där framgår bland annat att bakgrunden till haveriet var en ”maktkamp på central nivå” i SVT. Det handlar om en kamp om resurser mellan broadcast och online i SVTs ledning och som skär genom hela organisationen, ner till reportern på lokalredaktionen.



I den oberoende utvärderingen nämns inga namn, men personer med insyn i processen bakom omorganisationen uppger för Journalisten att det var försöken att blidka båda falangerna i maktkampen som ledde till otydligheten i uppdraget för de lokala nyhetsredaktionerna – och till haveriet i januari.



Den nytillträdde chefen för SVTs lokala nyheter Michael Österlund presenterade förra veckan den färdigförhandlade nya organisationen, som i stora delar innebär en återgång till som det var före omorganisationen i januari. Tv-deskarna upphör att vara en egen organisation och går tillbaka till att tillhöra den lokala redaktionen på varje ort, samtidigt som ledningsgruppen krymper.



Michael Österlund tror att ett av problemen med den stora omorganisationen i vintras var just att den var så stor.



– Stora omläggningar där man försöker ändra på allting på en gång är svåra att lyckas med. Det är bättre om man kan skruva på en organisation. Det är det jag vill göra nu och under hösten. Det här är inte lösningen, det är början på lösningen. Jag har satt upp en ram så att det blir tydligt för alla vilka man arbetar med och vem som är ens chef, och sedan löser vi problemen som dyker upp när vi är närmare dem. Lite mer agilt, kan man väl säga. Medarbetarna kommer att kunna känna sig mer delaktiga, säger Michael Österlund.



En stor förändring är just att uppdelningen i online och broadcast som skar genom lokalredaktionerna upphör. Broadcastjournalisterna var de som upplevde störst stress i samband med omorganisationen och fick sin arbetsledning från distans, inte från den lokala redaktionschefen som i stället ansvarade för onlinejournalistiken.



Journalistklubben på SVT välkomnar förändringen.



– Vi är positiva. Vi har haft olika uppfattningar inom klubben, men vi har enats om att det är bättre att föra samman online och broadcast lokalt, dels eftersom man undviker dubbelarbete, dels eftersom det är bättre att ha sin arbetsledning lokalt, säger Hanna Nyberg, ordförande i journalistklubben.



– Det konsulterna beskriver är en intressekonflikt mellan ambitionsnivå och resurser som gäller den traditionella leveransen och den nya digitala. Det stämmer att den intressekonflikten påverkar hela organisationen och ytterst enskilda medarbetare. Micke Österlund adresserar frågan i sin nya organisation genom att online och tv organisatoriskt möts på ett annat sätt, säger Anne Lagercrantz, divisionschef, SVT Nyheter.