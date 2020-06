Fortsatt kraftigt annonstapp

Coronakrisen Medieinvesteringarna förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar minskade med 34 procent i maj jämfört med maj 2019.

Det motsvarar ett annonstapp på 440 miljoner kronor, skriver Sveriges Mediebyråer. Ackumulerat hittills i år har tappet varit så stort som 1,6 miljarder kronor. Samtliga mediekategorier tappar.

"Medieinvesteringarna fortsätter att falla kraftigt till följd av corona-krisen. Maj 2020 är den lägsta noteringen för en maj-månad sedan mätningarna startade 2007, och de flesta mediekategorier noterar en all time low. April och maj är vanligtvis högsäsong för medieköp, och de minskningar vi har sett under krisen drabbar medierna därför mycket hårt. Det är högst osannolikt att de förlorade pengarna återinvesteras senare under året, och som en följd av det kommer vi att se – och har redan sett – varsel, nedläggningar och sammanslagningar hos publicister", säger Daniel Eriksson, styrelseordförande för Sveriges Mediebyråer i en kommentar.