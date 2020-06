FOTO: Tor Johnsson

Lästips för sköna sommardagar

I sommar får vi hålla oss på avstånd från släkt och vänner och har mer tid att läsa böcker vi inte hunnit med. Några av Journalistens medarbetare tipsar om böcker och poddar att koppla av med.

Klas Granström:

Football radical med Johanna Fränden och Simon Bank är podden för oss som trånar efter en fotbollsjournalistik som går lite mer på djupet och hoppar över allsvenskan. Här handlar det inte så mycket om matcherna, men desto mer om människan bakom den internationella fotbollsstjärnan. Om Erik Niva gillar att placera in kulturbäraren fotboll i en samhällsroll, så är man här bättre på att problematisera krafterna som driver miljardrullningen inom toppfotbollen.

De stora tidningsjättarna i USA ligger ofta långt framme när det kommer till tekniska lösningar för plattformen eller effektiva strategier för att nå digitala prenumeranter. The Digiday Podcast täcker den utvecklingen allra bäst. Här får du tidigt koll på de affärsstrategier som driver på nya intäktsmodeller för journalistiken på andra sidan Atlanten – och snart kommer hit till Sverige.

Helena Giertta:

Mitt tips till hängmattan är något så udda som en feelgood, intellektuell, smart och rolig bok om Sovjetunionens uppkomst och utveckling. En gentleman i Moskva av Amor Towles kom ut i pocket förra året och är en sällsam skröna. Den handlar om greve Alexander Rostov som 1922 får husarrest för en dikt han skrivit (han slapp att bli avrättad) och eftersom han bor på det fashionabla Hotell Metropol, blir det där, i en vindskrubb, han får skapa sig en ny tillvaro. Sovjets grymma start och utveckling fram till 1954 finns som kuliss och tränger dråpligt och allvarligt in i hotellet. Men livet med Alexander Rostov är ändå mest bara härligt att få ta del av.

Nästa tips är för de långa ljusa sömnfria sommarnätterna, sittandes vid ett stadigt bord att lägga den tunga Jakobsböckerna av Olga Tokarczuk på. Spännande, underligt, långt och förbryllande. Alltså perfekt för sitt syfte.

Annika Heldt:

Relationer, tillkortakommanden, nojor, otrohet, barnuppfostran, fördomar – allt detta ryms i Bengt Ohlssons Midsommarnattsdrömmar. Under tre decennier får vi följa ett gäng kompisar från 1988, då de är i 25-årsåldern, fram till 2018 då de befinner sig i den oundvikliga medelåldern. Midsommarafton 1988 utgör starten i berättelsen (då ingen hade mobiltelefon, och man kunde hitta fram till någons lantställe ändå) och går fram till 2018 och en kryssning till Estland då mycket av umgänget kretsar kring sociala medier och mobiler. Skildringen av de Stockholmsbaserade personernas resa från ungdom till vuxen rymmer mycket igenkänning och många tidsmarkörer. Bengt Ohlssons sätt att betrakta världen påminner här en del om hans sätt att skriva krönikor i DN.

Hanna Lundquist:

Även om man knappt orkar tänka på det så försvann ju inte klimatkrisen för att coronakrisen kom. Paradoxalt nog kan det ingjuta visst hopp att fördjupa sina insikter om – för att prata konsultspråk – utmaningarna som väntar. Naomi Kleins I lågor. Ett brandtal till världen för en green new deal, tar ett världsomspännande grepp på klimatkrisen och global rättvisa. Från en delvis annan horisont skriver de svenska psykologerna Kali Andersson, Frida Hylander och Kata Nylén, som i Klimatpsykologi – Hur vi skapar hållbar förändring djupdyker i de psykologiska mekanismerna bakom klimatkrisen. Varför händer det inte mer? Till exempel visar de hur vi kollektivt gärna ägnar oss åt negativa bieffekter: vi kanske äter veganskt men unnar oss att fortsätta flyga.

Johannes Nesser:

Man kastas mellan behovet att läsa om Tove Janssons Sommarboken (1972) för att få ro i kroppen och Albert Camus Pesten (1947) för samklang med sin coronanoja. Lägg bort Camus. Vill du ha pestböcker finns det bättre: Magnus Västerbros Pestens år (2016) och Dick Harrisons Digerdöden (2018).

När den biten är överstökad och man är sugen på skönlitteratur med annan samhällskritik läser man journalisten Guy Gunaratnes prisade roman I en galen rasande stad som kom i svensk översättning förra året, om en sommar i höghusen i norra London med upplopp, fotboll och kärlek.

Men den här sommaren är Elin Wägners, hörni. Ulrika Knutsons Den besvärliga Elin Wägner och Per Wirténs Europa, ständigt detta Europa har kommit ut och jag har redan läst en av dem och är mycket förtjust. Den andra sparar jag till en regnig junidag.

Julia Nilsson:

I snart ofattbara 19 år har den svenske journalisten Dawit Isaak suttit fängslad i Eritrea utan rättegång. I boken Mitt liv utan dig berättar hans dotter Betlehem Isaak hur det har påverkat hennes liv.

I reportageboken Vi är Orlando skriver DN-skribenten Johan Hilton om masskjutningen på en gayklubb i Orlando, USA, 2016. Men vad som först verkade vara ett attentat mot hbtq-världen var kanske inte det. Vad var det som utlöste dådet och vad hände sen?

I den skönlitterära högen hamnar journalisten och författaren Karin Smirnoffs tredje bok Sen for jag hem om glesbygdsactionhjältinnan Jaana Kippo.

Även dikterna av den fängslade svenske förläggaren Gui Minhai samlade i boken Jag ritar en dörr på väggen med fingret vill jag läsa i sommar.

Qia Rindevall:

För den som vågar sig ut på en biltur i sommar kanske Tavelhandlarens kaféresa kan vara något att ha med i handskfacket. Görrel Espelund har följt i konsthandlare Fredrik Larssons spår och letat upp fik som han besökt under sina många resor runt om i landet. Här finns kaféerna som han tycker är värda att besöka, tips på utflykter och ett och annat recept. Värt att notera: Fredrik Larsson lyssnade bara på Sveriges Radio P1 i bilen och han drack bara bryggkaffe ...

Liselotte Roll har skrivit en underbar liten bok om att Odla för insekter. Här finns massor av tips för den som vill underlätta för insekterna att hitta mat och boende. Bin, humlor, fjärilar och många andra småkryp minskar och vi behöver hjälpa till för att rädda dem.

Den som vill ha lite spänning i hängmattan kan ta sig an Peter Mohlin och Peter Nyströms debut Det sista livet som handlar om FBI-agenten John Adderley, som är jagad och behöver ny identitet. Han har viss anknytning till Sverige och vill bli placerad på polisstationen i Kalstad. Där börjar han undersöka ett fall med en flicka som varit försvunnen i tio år. Spännande och med oväntat slut.

Martin Emtenäs har tillsammans med illustratören Jonas Källberg gjort en bok för lite större barn. Men, låt dig inte hindras av det, boken Svenska fåglar har även vuxna med dålig kunskap om fågelarter stor nytta av. Sätt dig ute i naturen och se efter vad som kommer flygande, bläddra i boken och lär dig en fågel om dagen! Här finns 40 arter att lära känna.

När det blivit lite trist att sitta isolerad: bjud in någon som inte tillhör en riskgrupp, ta ut avståndet och ge er i kast med Sommarquiz – för hela familjen. 1 464 frågor i mängder av kategorier och i olika svårighetsgrad i en behändig liten bok med svaren på nästkommande sida. Det är lätt att man blir fast och att timmarna går.