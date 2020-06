Rubriken i Philadelphia Inquirer i onsdags.

FOTO: Philadelphia Inquirer

Rubriken som fick 44 journalister att sjukanmäla sig

Vild strejk på Philadelphia Inquirer och starka protester på New York Times efter krönikor och debattartiklar om demonstrationerna i USA.

44 journalister på Philadelphia Inquirer stannade hemma från jobbet igår torsdag som protest mot en artikel i den egna tidningen i onsdags.

Artikeln, med rubriken ”Buildings Matter, Too” var skriven av Philadelphia Inquirers arkitekturkritiker Inga Saffron och jämställde i praktiken skadorna på byggnader som orsakats under Black Lives Matter-protesterna med de svarta amerikaner som dödats av polis.

I ett öppet brev till ledningen för Philadelphia Inquirer underskrivet av 44 ”Journalists of Color” (icke-vita journalister) på tidningen: ”On June 4, we’re calling in sick and tired. Sick and tired of pretending things are OK. Sick and tired of not being heard.”

[”Sick and tired of” betyder ungefär ”dödstrött på” eller ”grundligt led på”, reds anm.]

Hela brevet är publicerat på Google docs. I brevet riktas kritik mot tidningens arbete för mångfald och inkludering, som skribenterna menar består av plattityder.

”Vi är trötta på att se hur våra ord och bilder förvrids för att passa ett narrativ som inte reflekterar vår verklighet. Vi är trötta på att uppmanas att visa båda sidorna i ett ämne där det inte finns två sidor”, skriver journalisterna, som kräver att ledningen agerar.

”Det här är inte början på en konversation; denna konversation har startats gång på gång. Vi kräver handling. Vi kräver en plan, med dealines. Vi kräver ett fullständigt, transparent åtagande för att förändra hur vi arbetar.”

Philadelphia Inquirer publicerade samma dag som artikeln publicerades en ursäkt till sina läsare och anställda. Tidnings chefredaktör Lisa Hughes bad också om ursäkt till de anställda via Slack, och under en två timmar lång videokonferens, rapporterar Vice.

Även på New York Times har ledningen tvingats be om ursäkt för en publicering.

I en gästkrönika (op-ed) i New York Times uppmanade den republikanske senatorn Tom Cotton presidenten att sätta in militären mot demonstranterna. Han påstod bland annat att Antifa infiltrerat demonstrationerna.

Publiceringen väckte massiv kritik från läsare, men också från anställda på New York Times. 800 anställda skrev under ett protestbrev till ledningen. Flera journalister ansåg att publiceringen medförde att svarta journalister på New York Times utsattes för fara, och några uppgav att de blivit av med källor på grund av artikeln.

Inledningsvis försvarade tidningsledningen publiceringen, men sedermera uppgav en talesperson för New York Times att artikeln inte levde upp till tidningens kvalitetskrav, och att man kommer att göra en översyn av utrymmet för gästkrönikörer – sannolikt kommer färre att publiceras.