Australiens premiärminister kräver utredning av attacker på journalister

Två journalister från australiensiska Channel 7 slogs med sköld och batong av poliser i kravallutrustning, medan de bevakade demonstrationerna utanför Vita huset. Nu kräver landets premiärminister svar på vad som hände.

Premiärministern vill att USA undersöker hur polisen behandlade två journalister från Channel 7, ett av Australiens ledande tv-bolag, som bevakade protesterna i samband med att President Trump skulle hålla ett tal från Rose Garden på måndagseftermiddagen.

Bland annat ska en polis ha rammat en fotograf, Tim Myers, med en sköld, och slagit hans kamera i backen.

Medan Tim Myers och hans kollega Amelia Brace började springa från platsen ska en annan polis ha svingat sin batong över ryggen på Amelia Brace, skriver The New York Times.

Tim Myers filmade händelsen där han står still med kameran och blir rammad av en polis, sekvensen har sänts i Channel 7.

Enligt rapporterna ska de också ha skrikit att de tillhör pressen, men polisen ska inte ha brytt sig om det.

Samtidigt finns en film ute från nyhetsbolaget ABC, som ska ha fångat händelsen från en annan vinkel, i det här klippet nedan.

Police outside the WH just repeatedly bashed a cameraman as they pushed back protestors - just now on @ABC7News pic.twitter.com/XyE2sI6I3v