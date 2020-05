CNN-reporter greps i direktsändning i USA

Omar Jimenez grips i direktsändning.

Polis i Minneapolis grep CNNs reporter Omar Jimenez som livesände från gatan. En annan CNN-reporter tilläts vara kvar i området.

De våldsamma protesterna i Minneapolis i delstaten Minnesota, efter att en svart man, George Floyd, dött när en polis satt sitt knä i hans nacke, har pågått i flera dagar.

På fredagsmorgonen lokal tid sände CNN direkt från gatan, när delstatspolis plötsligt grep reportern Omar Jimenez och sedan hela teamet.

Enligt CNN ska polisen ha uppgett att skälet till gripandet var att journalisterna inte flyttade på sig efter ha blivit tillsagda, men i inslaget hörs Omar Jimenez säga till poliserna att de kan flytta sig dit poliserna vill.

En annan CNN-reporter, Josh Campbell, som också befann sig i området uppmanades också av polis att flytta sig, men när han identifierade sig som journalist fick han tillåtelse att vara kvar. Josh Campbell är vit, medan Omar Jimenez är svart och latino. Skillnaden i bemötande har väckt reaktioner inte minst i sociala medier.

A black reporter from CNN was arrested while legally covering the protests in Minneapolis. A white reporter also on the ground was not. https://t.co/GcfwEvyYQC pic.twitter.com/Mg4ZwKIuKt