Morgontidningarnas räckvidd 2019.

FOTO: Nordicom

Dagspressen höll ställningarna 2019 – och växer 2020

Under förra året läste två av tre svenskar en dagstidning (morgontidning eller kvällstidning) en genomsnittlig dag, huvuddelen via nätet förutom i de äldre åldersgrupperna där den tryckta tidningen fortfarande dominerade. Det visar Nordicoms Mediebarometer 2019. Under våren har skett ett uppsving, som resultat av pandemin.

De svenska medieanvändarna har inte lämnat dagstidningen bakom sig trots den enorma konkurrensen i ett av världens mest digitaliserade medielandskap. Mediebarometern från Nordicom visar att 64 procent av befolkningen 9 till 79 år läste en dagstidning en genomsnittlig dag 2019.

Och nu växer dagspressens räckvidd.

Mediebarometern 2019 avslutades några månader före coronapandemins utbrott. Årets rapport säger därför ingenting om hur medieanvändningen förändrats till följd av dagens oroliga läge.

− Preliminära siffror från 2020 års undersökning som vi arbetar med just nu pekar dock på ett uppsving för dagspressen som ett resultat av den pågående pandemin. Under den här mycket speciella våren har vi sett tydliga tecken på en ökad efterfrågan på professionell journalistik, och vid sidan av public service är landets dagstidningar den viktigaste källan för den sortens information, säger Jonas Ohlsson, medieforskare och föreståndare vid Nordicom.

Starkast ställning hade dagstidningen i åldersgruppen 65 till 79 år. I den gruppen var det också flest som läste en papperstidning. I övriga åldersgrupper var de digitala läsarna i majoritet, med undantag för den yngsta gruppen morgontidningsläsare 9-14 år.

− På samma sätt som för i princip alla medier finns det i dag stora skillnader i användningen mellan olika åldersgrupper. För dagspressen kvarstår den stora utmaningen i att också locka till sig de yngre medieanvändarna, samtidigt som man inte har råd att tappa de äldre. Detsamma gäller för public service, säger Jonas Ohlsson.

När det gäller medieanvändningen i stort var rörlig bild den mest populära medieformen. En genomsnittlig dag 2019 tittade 90 procent av befolkningen på tablålagd eller strömmad tv, webb-tv, videoklipp på nätet eller inspelad film. 79 procent använde sociala nätverkstjänster som Facebook och Snapchat och 73 procent lyssnade på radio.

− Strömmad tv, med Netflix i täten, närmar sig snabbt linjär tv när det gäller den dagliga räckvidden hos befolkningen som helhet. Bland unga vuxna är det dock videodelningstjänsten Youtube som är den mest populära plattformen för rörlig bild, säger Ulrika Facht, medieanalytiker vid Nordicom.



Fotnot: Mediebarometern genomförs årligen av Nordicom vid Göteborgs universitet. Resultaten i 2019 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 79 år.