Stampenbidrag till krisfonden får kritik: "Ett hån"

UPPDATERAD. Efter att Stampen Media skänkt 20 000 kronor till Journalistförbundets krisfond för frilansar växer kritiken. "Det är mer av ett hån mot oss egenföretagare och frilansare än ett reellt tillskott", säger exempelvis Lisa Bjurwald, frilans och författare.

Journalisten har tidigare berättat att frilansmedlemmar som drabbats ekonomiskt av corona-krisen kan söka pengar ur Journalistförbundets krisfond fram till den 15 maj.

Grunden i fonden är 2,5 miljoner kronor. Men även Frilans Riks, SVT-klubben och SR-klubben har tillsammans skänkt 40 000 kronor. Enskilda bidrag uppgår hittills till ungefär 6 000 kronor.

I veckan gick också Stampen Media in med ett bidrag på 20 000 kronor.

– Vi är alltid måna om att värna den lokala kvalitetsjournalistiken. Precis som våra anställda journalister är frilansarna mycket viktiga för oss. Vi vet att frilansarna särskilt i dessa tider är en utsatt grupp. Därför vill vi på Stampen Media göra den här insatsen och bidra på ett av de sätt som vi kan, säger Johan Hansson, vd och koncernchef för Stampen Media i den här artikeln på förbundets sajt.

Frilansjournalisten och författaren Lisa Bjurwald är en av dem som är kritiska till summan.

– Stampen Media ökade omsättningen till cirka 320 miljoner svenska kronor under första kvartalet i år. De 20 000 kronorna Stampen nu ger till krisfonden är ju en struntsumma i sammanhanget. Det är mer av ett hån mot oss egenföretagare och frilansare än ett reellt tillskott, säger Lisa Bjurwald.

Det här kanske snarare ska ses som ett försök till god PR, som missar målet, menar hon.

– Sådana summor gör varken från eller till och det vet till och med den mest juniora tidningsredaktör. Stampens vd säger att “frilansarna är mycket viktiga för oss”, men om det vore sant hade det tunga och välmående medieföretaget skänkt 200 000 istället för småsmulor, säger Lisa Bjurwald.

Det finns fler som är kritiska. Svenska Dagbladets ledarskribent Lydia Wålsten skriver så här på sin Twitter.

Stampen media vill visa hur mkt man bryr sig om frilansare. Skänker därför 20 000 kronor (ett antal chipspåsar)till krisfond. Ibland är det nästan bättre att inte göra något alls... https://t.co/0ux6SQVW9p — Lydia Wålsten (@lyw) May 12, 2020

Johan Svensson, statssekreterare för Vänsterpartiet i Göteborgs stad håller med om det.

20 000? Kronor? Vilken skämtsumma, motsvarar väl inte ens en middag för ägarfamiljen... — Johan Svensson (@johansvensson82) May 13, 2020

Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist, bland annat för Expressen, är en annan kritiker som uttrycker sig på Twitter.

Fräckheten. Hur många hundratusentals kronor stekte inte Stampen för sina frilansare i rekonstruktionen? Nu skänker de 20 000 kronor till Sjf. Makalöst.



Det här borde @journalistforb ha tackat nej till. https://t.co/DaFpqdbzjz — perlenberg™ (@cbperlenberg) May 12, 2020

Stampen Medias vd Johan Hansson har valt att svara i ett korttfattat mejl till Journalisten. På frågan om deras frilansinköp under krisen skriver han att det är en fråga för respektive chefredaktör.

Vidare skriver han via sin presskontakt:

”Vi ville visa vårt stöd i denna tid då vi vet att frilansarna är en utsatt grupp. Storlek på summa kan förstås alltid diskuteras".

GPs chefredaktör Christofer Ahlqvist berättar att en stor del av deras recensioner kommer från frilansare, och när evenemang ställs in så blir det naturligt färre jobb att lägga ut.

"Om man ser till helheten har vi haft en liten nergång i frilansinköp de två senaste månaderna eftersom vi nu också utvärderar alla våra kostnader för att kunna möta en långvarig kris. Utifrån var vi står i dag så är däremot målsättningen att minskningen för helåret blir marginell”, skriver Christofer Ahlqvist i ett mejlsvar.

Tomas Backlund är vice ordförande i Journalistförbundet. Han berättar att de har varit tydliga sedan starten med att en krisfond inte är någon långsiktig lösning, eller är det som ska rädda utsatta frilansar.

– Det här är inte en långsiktigt lösning utan en akut åtgärd i en extraordinär situation. Samtidigt vet vi att det här stipendiet kan göra att många kan hålla näsan ovanför vattnet en liten stund till. Varje liten insats är viktig för den här gruppen av journalister som har hamnat i ett väldigt svårt läge, säger Tomas Backlund.

Tomas Backlund. Foto: Tor Johnsson.

Klart är att det som måste till, enligt Backlund, är reella förändringar i a-kassesystemet så att de med enskild firma också får ta del av regeringens stödpaket.

– Parallellt med krisfonden fortsätter vi jobba hårt med att få till de här åtgärderna som bättre träffar den här gruppen av frilansmedlemmar, säger han.

Borde ni ha tackat nej till en så blygsam summa från Stampen, för att man skulle kunna se det som slags frisedel för kritiserade medieföretag att framstå som goda?

– Jag kan inte se att det på något sätt fungerar som en frisedel. Det här är två olika situationer. Om man tar den kritik som funnits mot Stampen tidigare, exempelvis under rekonstruktionen, så arbetade vi med den frågan på en rad sätt under den perioden. Vi fortsätter jobba för att medieföretagen ska köpa in frilansmaterial till sjyssta villkor.

Exempelvis har förbundet jobbat med frågan under avtalen som gjort för korttidspermitteringar.

– Vi är tydliga både med Stampen och andra att det inte kan vara så att man slutar köpa in frilansmaterial under en kris. Man kan vara glad för att Stampen skänker pengar, men samtidigt fortsätta sätta press på dem för att de ska köpa in frilansmaterial.