Frida Arnqvist Engström vid ett verk av Maria Yvell på ett stängsel mellan Kärrtorp och Bagarmossen i södra Stockholm. Hon kallar det för en ”garntagg” – en slöjdvariant på de signaturer som görs av graffitimålare.

FOTO: Tor Johnsson

”Jag ville skriva seriöst om slöjd”

MIN NISCH Frida Arnqvist Engström ville att den som googlade på slöjd skulle hitta något vettigt material. Det var en av anledningarna till att hon startade bloggen Kurbits.nu.

Hon brinner för konsthantverk och slöjd och pratar gärna om vilken magi slöjdhantverk är och hur roligt det är att skriva om.

Men Frida Arnqvist Engström var inte inställd på att satsa på journalistyrket då hon tagit en magister i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Det var en inställd praktik på ett galleri i New York som fick henne att söka påbyggnadskursen i journalistik vid universitetet. Hon upptäckte att det var kul att kunna använda sina nischkunskaper som skribent.



– Vi jobbade som en liten redaktion och där fick jag träning i att skriva med fokus på konstvetenskap, berättar hon.



Första sommarvikariatet på Upsala Nya Tidning, där hon redigerade kultursidan, ledde till att hon även började skriva konstkritik för tidningen.

Det fortsatte med tidskriften Hemslöjd där hon jobbade några år och fick möjlighet att fördjupa sig i sitt stora intresse.



Eftersom hon är en nyhetsinriktad journalist googlade hon på ämnet slöjd, men fann att det var som att förflyttas till 1500-talet. Det enda som kom upp när hon sökte på ämnet var någon hemsida från en hembygdsförening.



– För att ändra på det startade jag 2008 bloggen Kurbits – din slöjdkompis i samtiden, när jag var mammaledig. Jag ville skriva seriöst om slöjd och konsthantverk och skapa en plattform för seriös bevakning av området. Bloggformen var ny då och kom väl till pass. Det var också ett sätt att hålla mig uppdaterad om vad som hände inom min nisch när jag var ledig.



Under den andra föräldraledigheten 2010 sade Frida Arnqvist Engström upp sig från Hemslöjd och satsade på frilansverksamhet.



– Jag började intressera mig för hur det såg ut internationellt och då kom jag i kontakt med en global rörelse som höll på med hantverksaktivism. Det ledde till att jag skrev boken Gerillaslöjd – Garngrafitti, DIY och den handgjorda revolutionen.



Gerillaslöjden har funnits sedan 2006 ungefär då rörelsen spreds globalt. Frida Arnqvist Engström berättar att den i dag främst är aktiv i sociala medier och att det ordnas gemensamhetsaktioner som kan pågå under en dag eller en helg.



– Det är en rörelse som gärna anpassar sig till aktuella ämnen, så nu i coronatider ser man till exempel munskydd på statyer och liknande.



Boken om gerillaslöjd gjorde att Frida Arnqvist Engström har efterfrågats som föreläsare, ett bra komplement till frilanskassan.



– Jag skulle förstås gärna se fler fördjupande artiklar om exempelvis slöjd och hantverk i större medier. Många undrar hur jag kan försörja mig i en så smal nisch, men det finns förstås intresse och möjligheter att verka som nischreporter i smalare publikationer. Det vore spännande att se större användning av nischreportrar i allmänna medier. Jag tror att läsarna är redo för mer fördjupning.



Hon är noga med att skilja på rollerna som skribent och som konstutövare och är bekvämast med att ha en bevakar- och researchroll.



– Jag är visserligen uppväxt med kreativa kvinnor runt mig – mamma, mormor, farmor – och träffar många inspirerande människor, men jag ser mig främst som skrivande teoretiker. Det jag gör håller jag för mig själv, det blir inte publikt.

Fakta:

Frida Arnqvist Engström

Yrke: Frilansjournalist, bloggare och föreläsare.

Nisch: Konsthantverk och slöjd.

Det bästa med min nisch: Ämnet. Slöjd är magi! Alla har någon relation till slöjd, det berör alla.

… och det sämsta: Det finns inte mycket pengar i ämnet. Få vill betala för bevakningen.