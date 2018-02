Per J Anderssons

dokumentärroman New Delhi-Borås har utsetts till Marco Polo Outstanding General Travel Themed Book of the Year på en bokprisgala i London.



FOTO: Johan Marklund

Boken New Delhi-Borås kom ut på svenska 2013 och har därefter översatts till 15 språk. Den är en dokumentär skildring av en indisk lågkastig killes uppväxt i en by i djungeln och möte med en svensk flicka i New Delhi. Mötet ledde till att han cyklade från New Delhi till Borås för att återförenas med den han älskade.

Per J Andersson var med och grundade resetidningen Vagabond. 2010 utsågs han till Årets journalist av Sveriges Tidskrifter och han har varit nominerad till Journalistens utmärkelse Årets stilist. Priset delades ut på Edward Stanford Travel Writing Awards.