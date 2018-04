Emma och Johanna Lindqvist

De får priset med motiveringen: ”I oktober 2017 startade spridningen av hashtaggen 'me too' i syfte att uppmärksamma omfattningen av sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor. En effekt av 'me too' har varit upprop från kvinnor inom olika branscher. Den tystnadskultur som har rått inom olika yrken uppdagades även inom journalistiken, tack vare deras initiativ. Med berättelser från tusentals kvinnliga journalister har sexism och övergrepp förts fram i ljuset och det har lett till en rörelse av extremt tung vikt. Därför går Gyllene Haldan 2018 till systrarna som fick över 4000 kvinnliga journalister att äntligen våga tala ut om sexuell utsatthet.” Priset delas ut av studenterna vid universitetet."