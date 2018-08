Ulrika Björkstén

Hon får 29 000 kronor för studier av utvecklingen inom humangenomik vid universitetet i Cambridge.

Övriga stipendiater:

AnnaLena Forsberg, Sveriges Radio Västerbotten, Umeå, 21 500 kronor för skrivkurs i Italien.

Martin Gelin, frilans, Stockholm, 25 000 kronor för fortsättningskurser i mandarin vid utbildningsföretaget Fluent City i New York.

Björn Gustavsson, frilans, Boda kyrkby, 15 000 kronor för en veckas studievistelse vid musikkritikerutbildningen i Karlsruhe.

Feras Haki, frilans, Stockholm, 29 000 kronor för kurs i journalistik på Poppius journalistskola.

Sofie Isaksson, Länsposten, Örebo, 8 000 kronor för skrivutbildning på distans och på kursgård.

Virve Ivarsson, Dalarnas Tidningar, Falun, 5 000 kronor för kurs i dokumentärfilm på Fridhems folkhögskola.

Lina Malers, frilans, Åre, 7 000 kronor för fortsättningskurs i standardarabiska vid universitetet St Joseph i Beirut.

Max Pröckl, TV4/Nyheterna, Stockholm, 37 000 kronor för kurs i programmering om ges av gruppen J++.

Walter Repo, frilans, Göteborg, 21 000 kronor för besök hos pressfrihetsorganisationen Doha Centre for Media Freedom i Qatar.

Hanna Rydén, frilans, Paris, 26 500 kronor för kurs i spanska i staden Salamanca, Spanien.

Anna Rytterbrant, Hem & Hyra, Örebro, 9 300 kronor för fortsatta studier i arabiska vid språkskolan International House i Kairo.

Lava Selo, Sveriges Television/ATV divisionen, Stockholm, 19 000 kronor för kurs i research på Poppius journalistskola.

Matilda Skoglöw, frilans, Karlskrona, 9 500 kronor för grundkurs i poddradio-produktion hos Poppius journalistskola.

Ulrik Tylö, Sveriges Television, Göteborg, 32 000 kronor för kurs i drönarjournalistik vid UC Berkeley Graduate School of Journalism i Kalifornien.

Åsa Welander, frilans, Växjö, 50 000 kronor för dokumentärfilmskurs på NY Film Academy i New York.