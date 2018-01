Karin Pettersson

I sin nya roll kommer hon att driva strategiska frågor och bevaka och analysera viktiga politiska processer och ansvara för tredjepartsrelationer med t ex Facebook och Google.

Karin Pettersson har varit politisk chefredaktör på Aftonbladet sedan hösten 2010. Hon var med och grundade tidningen Fokus och var även dess chefredaktör. Karin Pettersson har också arbetat som kommunikationschef för Socialdemokraterna. Under 2016 och 2017 var hon tjänstledig för att läsa vid Harvard som fellow vid Nieman foundation och Berkman Klein Center for Internet and Society.