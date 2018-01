Nominera till Wendelapriset

Anslagstavlan

Wendelapriset för bästa socialreportage i svensk press eller i bokform kommer i år att delas ut för elfte gången av föreningen Wendelas Vänner och Medieinstitutet Fojo. Nu går det att nominera, för alla utom skribenterna själva, till Wendelajuryn.

Max två bidrag får nomineras av samma person.

Priset är på 50 000 kronor och kan delas ut till en eller flera pristagare. Reportage som kan komma i fråga ska vara publicerade under perioden 1 mars 2017 till 28 februari 2018.

Senast den 28 februari vill juryn ha in nomineringar tillsammans med tidnings- och tidskriftsreportage per mejl som bifogad länk eller pdf-fil till e-post: info@wendelapriset.se. förslag på reportageböcker mejlas till samma adress. Ett exemplar av boken poststämplas senast den 28 februari och skickas till Kersti Forsberg, Fojo, Linnéuniversitetet, 391 82 Kalmar.

Läs mer på hemsidan wendela.se.